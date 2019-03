Business news: Corea del Sud, presidente Moon promette pieno sostegno a venture capital per l’innovazione

- Il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, ha promesso di aumentare il sostegno del governo alle società di venture capital come motore per l’innovazione. Negli ultimi mesi il presidente ha posto crescente enfasi sulla riforma dell’ambiente regolatorio e sulle nuove tecnologie, per tentare di ovviare ai deludenti risultati della sua politica di “crescita trainata dal reddito”, che nel 2018 non è riuscita a rilanciare redditi e consumi. Durante un incontro sulle politiche relative al capitale di rischio, con la presenza di un centinaio di dirigenti del settore, Moon ha sottolineato che la competizione tra le economie del pianeta per l’accaparramento di investimenti e di attività innovative è sempre più aspra, e che l’importanza delle società di venture capital non farà che aumentare nel contesto della cosiddetta quarta rivoluzione industriale. “Le società di venture stanno tracciando la rotta per l’economia globale”, ha dichiarato Moon. “Nell’era della quarta rivoluzione industriale, la convergenza e la velocità, l’innovazione e l’attitudine al rischio sono importanti. Le società di venture – ha detto il presidente sudcoreano – determineranno lo sviluppo industriale e la crescita economica”. (Git)