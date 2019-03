Cina: Usa, Italia non legittimi Nuova via della seta

- L'Italia è una grande economia globale e una destinazione per gli investimenti: non c’è bisogno che il governo italiano dia legittimità al progetto di vanità cinese per le infrastrutture. Lo ha detto il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale e assistente speciale del presidente Usa Donald Trump, Garret Marquis. “L'approvazione del BRI (Belt and Road initiative, Nuova via della Seta) conferisce legittimità all'approccio predatorio cinese agli investimenti e non porterà alcun beneficio alla popolazione italiana. (Was)