Business news: Cina, governo si concentrerà su stimolo dei consumi

- Il governo cinese stimolerà la capacità di consumo delle persone nel corso del 2019, come strumento di traino dell’economia nazionale. È quanto riferito da Ning Jizhe, vicecapo della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma. "Saranno compiuti sforzi per aumentare ulteriormente i redditi delle persone, garantire una crescita economica e occupazionale sostenibile, ridurre gli oneri fiscali e le tasse e migliorare i redditi da lavoro di agricoltori, scienziati e ricercatori", ha spiegato Ning. Il Paese incoraggerà il consumo di alcuni prodotti come le auto nuove e gli elettrodomestici ecocompatibili, e promuoverà il turismo, l’industria cinematografica, l'assistenza sanitaria, la cura dei bambini e degli anziani, la pulizia e altri mercati dei servizi, ha affermato il funzionario. "Il governo promuoverà inoltre i consumi nelle aree rurali, consentendo a più persone di accedere agli acquisti online e a prodotti di alta qualità", ha detto Ning. I consumi hanno contribuito per il 76,2 per cento alla crescita del Pil della Cina lo scorso anno, rendendoli la principale voce della crescita economica del Paese per sei anni consecutivi, ha affermato. (Cip)