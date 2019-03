Business news: Cina, cellulari 5G raggiungeranno il mercato nella seconda metà del 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I telefoni cellulari 5G raggiungeranno il mercato cinese nella seconda metà del 2019. Lo ha detto Zhang Yunyong, presidente dell'Istituto di ricerca di China Unicom. "Gli smartphone 5G saranno ampiamente disponibili nel 2020 in tutta la Cina, offrendo esperienza ad alta velocità, alta qualità, alta esperienza per utente e servizi intelligenti 5G", ha spiegato. "Sembra che non ci sia alcuna differenza tra i telefoni cellulari 5G e 4G, mentre i dispositivi 5G sono più veloci rispetto ai dispositivi 4G", ha osservato Zhang, che spiega che con i dispositivi 5G un film da un gigabyte verrà scaricato in soli tre secondi. Zhang spiega che la tecnologia 5G offre non solo una maggiore velocità, ma anche intelligenza. "Credo che la tecnologia cambierà il settore delle telecomunicazioni e anche l'intera società", ha affermato. (Cip)