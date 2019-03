Business news: Cina, governo punta a investimenti più mirati nelle infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo cinese punta a rendere più mirati i suoi investimenti in infrastrutture. Lo ha annunciato He Lifeng, capo della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma, spiegando che sono state prese misure per impedire che gli investimenti fatti da tutti i livelli di governo causino nuovi debiti o lascino progetti a metà. "Un diluvio di investimenti senza un obiettivo specifico non è né necessario né possibile. Il finanziamento sosterrà progetti in costruzione o nuovi che soddisfino le esigenze economiche e sociali complessive", ha affermato He. Un rapporto di lavoro del governo consegnato dal premier Li Keqiang alla sessione annuale del'Assemblea nazionale del popolo cinese, ha dichiarato che la Cina espanderà gli investimenti effettivi, accelerando l'attuazione di una serie di progetti chiave. "La Cina esplorerà nuove forme di finanziamento di progetti, farà buon uso di strumenti finanziari di sviluppo e attrarrà più capitale privato in progetti in settori chiave", ha detto Li. (Cip)