Business news: ministro Commercio cinese, trattative commerciali con Usa "difficili ed estenuanti"

- Le trattative commerciali fra Cina e Stati Uniti nelle ultime settimane sono state "molto difficili ed estenuanti". Lo ha affermato il ministro del Commercio cinese Zhong Shan. Secondo quanto riportato dal "South China Morning Post", le due parti potrebbero concludere un accordo per porre fine alla guerra commerciale iniziata a luglio 2018, con i progressi compiuti che spingono gli Stati Uniti a rinunciare a un piano per aumentare le tasse del 25 per cento su 200 miliardi di dollari di prodotti cinesi. Un accordo commerciale potrebbe essere firmato dai presidenti di Stati Uniti e Cina, Donald Trump e Xi Jinping, durante un incontro programmato in Florida a fine mese. (Cip)