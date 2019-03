Business news: Hyundai si prepara a chiudere il suo stabilimento di Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il costruttore di automobili sudcoreano Hyundai chiuderà il mese prossimo il suo stabilimento di Pechino, il primo aperto dall’azienda in Cina, a causa del crollo delle vendite nel più grande mercato del mondo. Lo ha annunciato un portavoce della casa automobilistica, secondo cui l'azienda ha sofferto anche gli effetti del boicottaggio non ufficiale dei prodotti coreani intrapreso dalla Cina due anni fa, dopo lo schieramento dei sistemi missilistici Thaad statunitensi in territorio sudcoreano. Beijing Hyundai, una joint venture tra il costruttore sudcoreano e la casa automobilistica cinese Baic, ha recentemente negoziato il licenziamento volontario di oltre 2 mila lavoratori nei suoi tre stabilimenti a Pechino. "Non abbiamo ancora una data precisa, ma chiuderemo l'impianto obsoleto per adeguare la nostra capacità", ha detto il portavoce. (Cip)