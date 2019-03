Business news: ministero Finanze cinese, obiettivo rapporto deficit-Pil è ragionevole

- L'obiettivo del rapporto deficit-Pil della Cina per quest'anno è ragionevole, proattivo e realistico. Lo ha detto Liu Kun, ministro delle Finanze cinese. "L'appropriato aumento del rapporto deficit-Pil è una decisione importante del Comitato centrale del Partito comunista cinese e del Consiglio di Stato, in linea con le esigenze di sviluppo economico, sociale e uno sviluppo fiscale sostenibile" ha spiegato Liu. Secondo il ministro, l’aumento della spesa in deficit migliorerà l'adeguamento anticiclico del paese e agevolerà uno sviluppo economico costante e rapido. Consentirà inoltre di ampliare il programma di abbassamento della pressione fiscale, ridurrà efficacemente l'onere per le imprese e darà impulso agli operatori di mercato. La Cina ha alzato l'obiettivo di deficit fiscale al 2,8 per cento del Pil per il 2019, in aumento di 0,2 punti percentuali rispetto al 2018. (Cip)