Business news: ministero Finanze cinese, fondi pensione in buone condizioni

- Le entrate complessive dei fondi pensione della Cina superano le uscite e il loro funzionamento è in buone condizioni. Lo ha riferito il ministro delle Finanze cinese Liu Kun. "A livello nazionale, la Cina può garantire che la pensione venga pagata in tempo e per intero", ha detto il ministro. Secondo quanto riportato, l'anno scorso, le entrate dei fondi pensione aziendali sono state di 3.600 miliardi di yuan (536 miliardi di dollari), mentre la spesa totale di 3.200 miliardi di yuan (oltre 446 miliardi di dollari), lasciando un saldo di 400 miliardi di yuan (oltre 59 miliardi di dollari). "Il saldo complessivo dei fondi pensione si è attestato a 4.600 miliardi di yuan (685 miliardi di dollari) alla fine dell'anno scorso", ha aggiunto. "Nel 2018, la Cina ha istituito un sistema che consente alle autorità centrali di adeguare i fondi pensionistici aziendali a livello nazionale", ha spiegato Liu, precisando che 22 province hanno beneficiato dell'accordo lo scorso anno. "A giudicare dagli attuali accordi finanziari, ogni regione provinciale può raggiungere l'equilibrio dei fondi pensione quest'anno", ha affermato Liu. (Cip)