Business news: Cina, venditori online prodotti Apple riducono prezzi per renderli più accessibili a consumatori

- A causa del continuo rallentamento delle vendite di prodotti Apple nel paese, per la seconda volta quest'anno, vari rivenditori online in Cina hanno ridotto i prezzi dei prodotti Apple nel loro inventario per renderli più accessibili ai consumatori cinesi. Lo riferisce il "Business Times" secondo cui un numero di venditori di elettronica online ha annunciato questa settimana che offriranno enormi sconti per i prodotti Apple. Suning.com, un famoso rivenditore online in Cina, ha annunciato che avrebbe offerto uno sconto di mille yuan (149 dollari) per l'iPhone XS di recente uscita. Gli sconti precedenti della società includevano la maggior parte dei modelli di iPhone, ad eccezione dell'iPhone XS. Il rivenditore cinese online di fascia alta Pinduoduo ha anche annunciato che offrirà lo stesso sconto per l'edizione 64GB di iPhone XS. Il prezzo per il nuovo iPhone è sceso a 6.999 Yuan (intorno a 1,050 dollari). JD.com, un altro grande rivenditore online in Cina, ha annunciato sconti per una gamma di prodotti Apple, che include i nuovi iPhone XS e iPhone XS Max. Il sito web offre uno sconto maggiore per il più costoso XS Max, che ora vende con uno sconto di 1.700 Yuan (254 dollari). (Cip)