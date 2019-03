Business news: Kenya, Banca commerciale annuncia apertura ufficio di rappresentanza in Cina

- La Banca commerciale del Kenya (Kcb) prevede di aprire un ufficio di rappresentanza in Cina per ridurre i costi del commercio sino-africano. Lo ha annunciato Lawrence Kimathi, responsabile delle finanze del Gruppo Kcb all'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua" a Nairobi. Kimathi ha spiegato che ci sono attualmente in corso discussioni con i funzionari del governo cinese e che l'ufficio dovrebbe essere operativo entro giugno. "Speriamo di utilizzare l'ufficio per ridurre i costi di transazione tra la comunità imprenditoriale cinese e dell'Africa orientale consentendo pagamenti per importazioni ed esportazioni in valute locali", ha detto Kimathi. La banca regionale prevede inoltre di introdurre lo yuan cinese in tutti i suoi paesi di attività entro la fine dell'anno. Kimathi ha osservato che l'aumento del commercio sino-africano ha creato la domanda di valuta cinese e ha aggiunto che la disponibilità di valuta cinese eliminerà la necessità per le imprese cinesi e dell'Africa orientale di scambiare beni e servizi utilizzando valuta estera come il dollaro statunitense. (Cip)