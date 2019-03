Business news: Cina, costruzione impianto di stoccaggio per riciclaggio batterie usate veicoli

- La Cina ha iniziato la costruzione del primo impianto di stoccaggio del paese per il riciclaggio delle batterie dismesse dai veicoli di nuova energia (Nev). Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua" che spiega che l'impianto costruito dalla Nanjing Electric Power Company nella provincia di Jiangsu, nella Cina orientale, è la più grande centrale elettrica di accumulo di batterie elettrochimiche del suo genere in costruzione in Cina. "L'impianto progettato con una capacità di stoccaggio di 268.600 kilowatt/ora è in grado di fornire una quantità giornaliera di energia elettrica di 500 mila kilowatt/ora, sufficiente per uso residenziale per 220 mila persone al giorno", ha spiegato Xiao Jing, capo dell'Istituto di ricerca economica e tecnica della Nanjing Electric Power Company. (Cip)