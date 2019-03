Business news: Giappone, pil quarto trimestre 2018 rivisto al rialzo

- Il prodotto interno lordo del Giappone relativo al periodo ottobre-dicembre dello scorso anno è stato rivisto al rialzo: nel quarto trimestre del 2018 la terza economia globale ha conseguito una crescita dell’1,9 per cento su base annua, ben 4 decimi di punto percentuale in più rispetto alle stime preliminari pubblicate dall’Ufficio di Gabinetto lo scorso febbraio. Il governo ha invece rivisto al ribasso il dato relativo ai consumi delle famiglie. In generale, l’economia giapponese ha recuperato la forte contrazione del trimestre luglio-settembre, cui avevano contribuito una serie di disastri naturali. Gran parte degli economisti, però, si aspettano una brusca contrazione della crescita nei prossimi mesi, a causa del calo significativo della domanda cinese. (Git)