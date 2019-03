Business news: Cina, presidente Xi presiederà apertura secondo forum Nuova via della seta

- Il presidente cinese, Xi Jinping, terrà un discorso programmatico alla cerimonia di apertura del secondo Forum sulla cooperazione internazionale per la Nuova via della seta, che si terrà a Pechino alla fine del mese di aprile. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi. "Xi presiederà anche una tavola rotonda dei leader. Il numero di capi di Stato e di governo stranieri che dovrebbero partecipare sarà molto superiore a quello del primo forum", ha detto Wang. Il ministro ha spiegato che l’evento includerà migliaia di delegati provenienti da oltre 100 paesi. Ci saranno più eventi collaterali rispetto al Forum dello scorso anno, inclusi 12 sotto-forum incentrati sulla cooperazione pratica, ha aggiunto Wang, e per la prima volta sarà organizzata una conferenza specifica per la comunità imprenditoriale. "Con il tema della 'Cooperazione nella Nuova via della seta per modellare un radioso futuro condiviso', il secondo Forum mira a realizzare una cooperazione di alta qualità tra i paesi che aderiscono all’iniziativa", ha spiegato Wang. "La Cina auspica uno scambio di opinioni aperto sui futuri piani di cooperazione", ha affermato il ministro. (Cip)