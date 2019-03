Business news: Iran rafforza ruolo ricostruzione infrastrutture elettriche in

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iran vuole giocare un “ruolo strategico” nella ricostruzione delle infrastrutture elettriche in Iraq nei prossimi tre anni, nonostante le sanzioni imposte dagli Stati Uniti. Lo ha dichiarato il ministro dell’Energia iraniano, Reza Ardakanian, intervistato dall’agenzia di stampa “Tasnim”. "In questo momento, stiamo progettando di svolgere un ruolo importante nella ricostruzione del settore elettrico dell’Iraq, ha dichiarato Ardakanian. Nell’intervista il ministro iraniano ha citato il memorandum d’intesa firmato lo scorso dicembre insieme al collega iracheno, Luai al Khatib, che prevede la prosecuzione per un anno delle forniture elettriche iraniane all’Iraq. Ardakanian ha citato la cronica carenza di energia in Iraq, citando la mancanza di servizi e i continui blackout che dal 2003 colpiscono su base giornaliera gran parte delle provincie del paese, comprese quelle industriali. La vicinanza dei principali terminal petrolifere iracheni al confine iraniano ha reso le forniture elettriche iraniane indispensabili per l’economia irachena. Lo scorso luglio a causa del mancato pagamento da parte di Baghdad dei debiti nei confronti dell’Iran, Teheran ha interrotto le forniture elettriche. Tale situazione ha provocato un vero e proprio caos nel sud dell’Iraq, che ha reso evidente la dipendenza cronica di Baghdad dall’energia iraniana. Infatti i blackout elettrici e la contaminazione delle falde acquifere sono stati alla base dell’ondata di proteste iniziata a settembre 2018 nella provincia petrolifera di Bassora e che in breve tempo ha interessato le provincie limitrofe, compresa la capitale Baghdad, con frequenti scontri con le forze di sicurezza costati diverse decine di morti. (Res)