Business news: Iraq, ArcelorMittal presenta progetto per diga sullo Shatt al Arab

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso industriale ArcelorMittal ha presentato un’offerta per la costruzione di una diga sullo Shatt al Arab, la via d’acqua formata dalla confluenza del Tigri e dell'Eufrate nel sud dell'Iraq, tesa a risolvere la crisi idrica nella provincia meridionale irachena di Bassora, ricca di petrolio ma povera di acqua. A dirlo è stato il presidente del Consiglio provinciale, Sabah al Bazzouni, in una dichiarazione pubblicata dopo un incontro con una delegazione della nota società con sede in Lussemburgo. Sono state le stesse autorità locali irachene a chiedere all'azienda di presentare offerte e progetti ingegneristici per il progetto. Una delle maggiori sfide dell’infrastruttura sarà quella di non ostacolare la navigazione dello Shatt al Arab, considerata fondamentale per l’economia irachena. (Irb)