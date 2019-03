Business news: Emirati: al via il primo piano di rilancio nazionale per la pesca

- Nel tentativo di proteggere le risorse marine, il ministero per i Cambiamenti climatici e l'ambiente degli Emirati Arabi Uniti, ha presentato il quadro nazionale degli Emirati per la pesca sostenibile 2019-2030, sulla base del recente programma Uae Sustainable Fisheries Program (2014-2018). Lanciato al World Ocean Summit 2019, attualmente in corso ad Abu Dhabi, il piano d'azione strategico cerca di mitigare gli effetti della pesca intensiva e istituire negli Emirati un settore della pesca ecologicamente sostenibile, economicamente redditizio e socialmente responsabile. Il primo piano nazionale per la ripresa della pesca del paese mira a raggiungere una pesca sostenibile nelle acque nazionali. (Res)