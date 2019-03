Business news: Oman, Moody’s declassa rating credito a “spazzatura"

- L'agenzia di rating Moody's ha declassato il rating del credito del sultanato dell’Oman a “spazzatura” con Outlook negativo, a causa delle difficoltà del paese del Golfo a far fronte al consolidamento fiscale e dei bassi prezzi del petrolio. In un rapporto pubblicato ieri sera Moody’s ha declassato le emissioni a lungo termine e i bond non garantiti a Baa3 (il rating più basso dell’agenzia). In precedenza anche Fitch e Standard and Poor's avevano entrambi declassato a spazzatura il rating del credito dell’Oman. (Res)