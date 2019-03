Business news: Kurdistan iracheno, ripresa economica aumenta interesse investitori stranieri

- Gli investitori stranieri stanno dando segnali di voler tornare a lavorare nella regione autonoma del Kurdistan iracheno dopo gli indicatori di ripresa dell’economia. È quanto dichiarato dal direttore generale per gli investimenti del governo di Erbil, Saman Arab, in un’intervista al sito “BasNews”. Il funzionario ha ricordato che tra il 2014 e il 2018 la regione del Kurdistan è stata colpita da una forte crisi economica a causa della costosa guerra contro lo Stato islamico, lo scontro con Baghdad per i proventi petroliferi e il calo del prezzo del greggio sui mercati internazionali. Secondo Saman Arab, la fine della guerra contro lo Stato islamico ha consentito la ripresa di gran parte dei progetti strategici da parte investitori locali e internazionali. “Investitori provenienti da Arabia Saudita, Kuwait e da altri paesi, sia regionali che europei, hanno mostrato interesse a investire in diversi settori in Kurdistan”, ha dichiarato Arab. Il funzionario ha inoltre rivelato di aver avuto diversi incontri presso il consolato generale degli Stati Uniti a Erbil con imprenditori statunitensi che hanno manifestato il loro interesse ad investire nella regione del Kurdistan. (Irb)