Business news: turca Limak Holding interessata ad investire in Iraq

- Il gruppo turco Limak Holding ha espresso interesse a collaborare con il ministero del Petrolio iracheno nello sviluppo del settore energetico. È quanto emerge dall’incontro tra il vicepremier e ministro del Petrolio iracheno, Thamer al Ghadhban, e il presidente di Limak Holding Nihat Ozdemir, in questi giorni in visita a Baghdad. Durante il colloquio Al Ghadhban e Ozdemir hanno discusso le modalità di cooperazione tra ministero e Limak Holding per poter sviluppare ulteriormente il settore energetico iracheno. Secondo quanto riferisce un comunicato stampa, il ministro del Petrolio ha descritto la strategia adottata dal governo per modernizzare l’intero settore attraverso la cooperazione le compagnie internazionali, presentando le importanti opportunità di investimento in Iraq. Da parte sua, Ozdemir ha espresso il desiderio del gruppo a dare il via in futuro a progetti congiunti nel comparto energetico iracheno (Irb)