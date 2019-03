Business news: Iraq aumenta capacità produttiva delle raffinerie petrolifere

- Il ministero del Petrolio iracheno intende aumentare la capacità produttive delle raffinerie fino a coprire interamente la domanda interna. Lo ha detto Hamid Younis, sottosegretario del dicastero con delega al settore della liquefazione, durante una visita alle raffinerie di Dhi Qar, Karbala e Dora, a sud della capitale Baghdad. Qui, infatti, il governo iracheno vuole aggiungere delle nuove unità alle infrastrutture esistenti per migliorare la produzione di carburante e dei derivati del petrolio. Inoltre, le autorità del paese arabo stanno portando avanti una serie di progetti strategici, tra cui la costruzione della raffineria di Karbala (avviata nel 2014 ma poi sospesa in seguito al conflitto con i gruppi jihadisti), che una volta ultimata dovrebbe poter raffinare 140 mila barili di petrolio greggio al giorno e produrre carburante con un'elevata quantità di ottani. Non solo: la riabilitazione della raffineria di Baiji (nella provincia di Salah al Din), danneggiata dai combattimenti contro lo Stato islamico, garantirà una raffinazione di altri 140 mila barili al giorno. Il ministero è riuscito a riabilitare peraltro le raffinerie di Kirkuk, Qayara, Haditha e di Al Kassak. Le infrastrutture del sud del paese “vedranno un aumento del volume della produzione prima della fine di quest'anno”, ha detto ancora Younis. L’esponente dell’esecutivo iracheno, infine, ha rivelato che sono in corso colloqui avanzati per la realizzazione di una nuova raffineria a Faw, nella provincia meridionale di Bassora, della capacità di ben 300 mila barili di petrolio al giorno. (Irb)