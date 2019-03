Business news: Russia-Kuwait, Rdif e Kia hanno in programma progetti congiunti per 200 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo per gli investimenti diretti della Federazione Russa (Rdif) e il fondo sovrano del Kuwait (Kuwait Investment Agency, Kia) hanno in programma di avviare una serie di progetti congiunti nel prossimo futuro, per un valore totale di 200 milioni di dollari. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, durante una conferenza stampa congiunta organizzata oggi con l'omologo del Kuwait, Sabah al Khalid al Sabah. “Sono già in corso i preparativi per l’avviamento di una serie di progetti congiunti, per un valore di circa 200 milioni di dollari”, ha detto il capo della diplomazia, aggiungendo che tra le compagnie russe interessate ad avviare iniziative congiunte con le autorità del Kuwait figurano Gazprom, Novatek, Zarubezhneft e Inter Rao Engineering. (Rum)