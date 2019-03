Business news: Tunisia, minaccia di bancarotta senza riforme strutturali

- La Tunisia, al pari di altri paesi arabi, potrebbe andare in bancarotta se non attuerà riforme strutturali della propria economia. E’ quanto emerge da uno studio del quotidiano tedesco “Deutsche Welle” sull’economia dei paesi arabi. La Tunisia dovrebbe mobilitare 2,5 miliardi di dollari all’anno per pagare i propri debiti, che dall’anno della rivoluzione ad oggi hanno raggiunto il 70 per cento del Pil, secondo lo studio. Il ricorso all’indebitamento del paese nordafricano minaccia la sovranità dello Stato, a causa delle condizioni “molto difficili” imposte dal Fondo monetario internazionale a sostegno dell’economia della Tunisia. Secondo lo studio, anche l’evasione fiscale e la corruzione danneggiano la stabilità economica della Tunisia. (Tut)