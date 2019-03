Business news: Tunisia, al via piano per 10 mila posti di lavoro

- Il ministero della Formazione professionale e dell'occupazione della Tunisia ha lanciato un piano strategico per creare 10 mila posti di lavoro aggiuntivi tra il 2019 e il 2021. Si tratta, in particolare di cinque programmi che riguardano il mondo della cultura, delle micro, piccole e medie imprese e delle esportazioni. “Programma educatore”, questo il nome della prima iniziativa, si rivolge a due milioni di giovani uomini e donne e 6.500 studenti delle scuole superiori, di cui il 65 per cento ragazze, e altri 7.000 studenti, metà dei quali sono di sesso femminile; il “Programma take-off” mira a finanziare più di 4.000 progetti aggiuntivi e a sostenere 2.300 imprenditori attraverso lo sviluppo di meccanismi per finanziare lo sviluppo di microprogetti e microimprese, in base alle loro specificità e necessità; il “Programma nuovo esportatore” intende accompagnare le imprese nella loro prima vendita di prodotti oltreconfine; il “Programma Cataly Pmi” ridurrà il numero di procedure amministrative da nove a quattro e il numero di giorni assegnati per creare un'impresa da undici a sette, creando peraltro un registro commerciale unificato via Internet: il “Programma Generation +" si rivolge infine alle nuove generazioni attive nel campo delle piccole imprese. (Tut)