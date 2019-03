Business news: Egitto, aumento esportazioni gas a 2 miliardi piedi cubi al giorno entro 2019

- Il governo egiziano prevede di aumentare le sue esportazioni di gas a 2 miliardi di piedi cubi al giorno entro la fine del 2019. Lo ha dichiarato il ministro del Petrolio egiziano, Tarek el Molla, citato dal quotidiano locale “Shorouk". Il ministro ha ricordato che attualmente il paese sta già esportando circa 1,1 miliardi di piedi cubi di gas naturale attraverso il gasdotto con la Giordania. El Molla ha sottolineato che a fronte di un aumento della produzione di gas naturale a 7,4 miliardi di piedi cubi al giorno entro il 2019, il paese sarà in grado di aumentare anche le proprie esportazioni di gas. Il ministro ha rivelato che entro la fine dell’anno entreranno in funzione le nuove fasi del giacimento offshore di Zohr, della Concessione di North Alexandria e di altri giacimenti. El Molla ha aggiunto che presto la produzione di gas naturale raggiungerà i 6,8 miliardi di pedi cubi al giorno, una volta entrata in funzione una nuova unità di lavorazione presso il terminal a terra del giacimento Zohr. (Cae)