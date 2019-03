Business news: Egitto, riserve in valuta estera salite a 44 miliardi di dollari

- Le riserve in valuta estera dell'Egitto sono aumentate a 44,0 miliardi di dollari a fine febbraio dai 42,6 miliardi di dollari registrati a fine gennaio. Lo ha annunciato la Banca centrale d’Egitto. L'aumento è stato alimentato dalla vendita di titoli di Stato in dollari. Lo scorso 20 febbraio, il governo dell’Egitto ha emesso obbligazioni in dollari statunitensi del valore di 4 miliardi di dollari, ma le richieste erano cinque volte maggiori. Secondo quanto reso noto dal ministero delle Finanze del paese arabo, l’emissione aveva tre scadenze: cinque anni (750 milioni di dollari a un tasso del 6,2 per cento), dieci anni (1,75 miliardi di dollari a un tasso di interesse del 7,6 per cento) e trent’anni (1,5 miliardi di dollari con un tasso d'interesse dell'8,7 per cento). L'emissione egiziana ha coinvolto circa 250 investitori mondiali provenienti da tutti i mercati interessati, con una prevalenza dall’Europa. (Cae)