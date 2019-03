Business news: Egyptair annuncia nuovo collegamento diretto Cairo-Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea egiziana Egyptair ha annunciato l’attivazione a partire dal 3 giugno 2019 di un nuovo collegamento diretto tra il Cairo e Washington. In un comunicato stampa la compagnia di bandiera ha riferito che il nuovo collegamento fa parte del piano per rafforzare le rotte strategiche della rete di Egyptair in linea con il programma di rinnovo della flotta che prevede l’aggiunta di 45 nuovi aeromobili. La compagnia opererà a partire dal 3 giugno tre voli settimanali senza scalo per il Washington Dulles International Airport. “Egyptair ha fissato piani ambiziosi per espandere la propria rete verso nuovi orizzonti in tutto il mondo", ha dichiarato Ahmed Adel amministratore delegato di Egyptair Holding. "Da questo punto di vista, l'azienda ha studiato l'operatività di una serie di destinazioni strategiche e promettenti in base a una serie di fattori, il più importante dei quali è il flusso di traffico aereo con l’obiettivo di aggiungere maggiore integrazione alla rete della compagnia raggiungendo più di 70 destinazioni in tutto il mondo oltre ad 40 altre destinazioni tramite codeshare", ha aggiunto. (Cae)