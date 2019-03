Business news: Algeria e Libia firmano protocollo intesa cooperazione produzione elettricità

- Il gruppo algerino per l’elettricità e il gas, Sonelgaz, e la società libica General electricity company of Libya (Gecol) hanno firmato ad Algeri un protocollo d’intesa per l’avvio di una cooperazione sostenibile per la produzione di energia elettrica in Libia. Secondo quanto riferisce l’emittente radiofonica algerina “Radio Algerienne”, il protocollo è stato sottoscritto dai presidenti di Sonelgaz e Gecol, rispettivamente Mohamed Arkab e Abdelmajid Mohamed Hamza, alla presenza del ministro dell'Energia algerino, Mustapha Guitouni, e dell’incaricato d’affari dell’ambasciata di Libia ad Algeri. In base all’accordo Sonelgaz si impegna a fornire servizi al partner libico in particolare la manutenzione delle centrali in Libia, il montaggio e la messa in funzione di nuovi impianti. L’accordo prevede inoltre la formazione del personale di Gecol in materia di attivazione e manutenzione degli impianti e il lancio di nuovi progetti, oltre ad altre forme di assistenza nel settore della produzione di energia elettrica. (Ala)