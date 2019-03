Business news: Marocco, Centrale Danone, utile netto in calo del 568 per cento dopo boicottaggio

- L’azienda casearia marocchina Centrale Danone ha registrato un calo dell’utile netto nel 2018 del 568 per cento a causa della campagna di boicottaggio partita sui social e allargatasi a tutto il paese per l’aumento del costo del latte e dei suoi prodotti derivati da parte dei consumatori. Secondo quanto emerge dai dati del bilancio ufficiale del gruppo, la Centrale Danone ha registrato lo scorso anno una perdita di 538 milioni di dirham (49 milioni di euro), con un calo del 568 per cento rispetto al 2017. Secondo quanto si legge in una nota pubblicata sul web dal sito dell'Autorità marocchina del mercato dei capitali (Ammc), il piano di risparmio varato dopo il boicottaggio che ha interessato tutte le sue attività non coprivano tutti i costi fissi. "Di fronte alla crisi senza precedenti che ha colpito duramente Centrale Danone e il suo sistema dal 23 aprile 2018, Centrale Danone continua a fare ogni sforzo per soddisfare le esigenze dei suoi consumatori, rimanendo un marchio accessibile e ancora più innovativo, e adottando le misure per tornare gradualmente al percorso di crescita in grado di generare profitto ed essere sostenibile. I risultati finanziari del primo semestre 2019 resteranno fortemente penalizzati dalle conseguenze di questa crisi", si legge nella nota. (Mar)