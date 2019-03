Business news: Marocco, deficit commerciale in aumento

- Nonostante il buon andamento delle esportazioni, la bilancia commerciale del Marocco tende ancora verso le importazioni. Il tasso di copertura si attesta al 60,1 per cento contro il 60,7 per cento dell'anno precedente. Il deficit commerciale si è ampliato significativamente nel primo mese dell'anno. Alla fine di gennaio 2019, si è verificato un peggioramento dell'ordine dell'8,6 per cento, pari a un aumento di 1,25 miliardi di dirham (100 milioni di euro). E’ quanto emerge dagli indicatori di cambio stabiliti dall'Office des Changes. (Mar)