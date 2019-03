Business news: Libia, greca Mytilinaios costruirà centrale elettrica a gas a Tobruk

- La presenza di Mytilinaios, azienda greca specializzata nel settore dei materiali elettrici, in Libia contribuirà a portare benefici nel settore energetico del paese nord-africano. Lo ha dichiarato l'ambasciatore libico in Grecia, Mohammed Younes Bashir, in un’intervista all'emittente “Libya 24”, ripresa dai media ellenici. Bashir ha sottolineato il ruolo importante avuto dall’ambasciata libica in Grecia nel garantire la presenza di Mytilinaios in Libia e nel facilitare il suo compito di costruire una centrale elettrica a gas a Tobruk, grazie ad un rapido rilascio dei visti diplomatici per il suo staff. L'ambasciatore ha dichiarato di aver tenuto varie riunioni con la dirigenza della compagnia greca per via dell’interesse dimostrato da Mytilinaios nel portare in Libia società elleniche e, in generale, europee. (Gra)