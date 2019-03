Business news: Algeria, via libera ad esplorazione e sfruttamento concessioni offshore

- Il governo algerino ha dato il via libera all’esplorazione e allo sfruttamento delle risorse di idrocarburi in concessioni offshore. Lo riferisce il quotidiano algerino “Algerie Eco”. La decisione è stata resa ufficiale con il decreto esecutivo numero 19-73 che conferisce all’Agenzia nazionale per lo sviluppo delle risorse di idrocarburi “Alnaft” una licenza per attività di ricerca e sfruttamento di idrocarburi in concessioni offshore. Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 24 febbraio 2019. Le aeree interessate dal decreto riguardano le concessioni situate nei dipartimenti di El Tarf, Annaba, Skikda, Jijel, Béjaïa, Tizi Ouzou, Boumerdès, Algeri, Tipaza, Chlef, Mostaganem, Orano, Ain Temouchent e Tlemcen. Il via libera giunge dopo la firma della partnership tra la compagnia statale Sonatrach e le società Eni e Total per l’esplorazione delle concessioni offshore algerine. (Ala)