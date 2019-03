Business news: Sudafrica, compagnia mineraria AngloGold Ashanti vende quote in Northern Colombia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia mineraria sudafricana AngloGold Ashanti ha annunciato la cessione delle sue quote detenute nella società Northern Colombia alla Royal Road Minerals, con sede nel Baliato di Jersey, per concentrarsi sui suoi altri progetti in Colombia. Lo ha reso noto la stessa compagnia sudafricana in una nota. In base all’accordo, AngloGold – che porta avanti già dei progetti nelle regioni di Quebradona e Gramalote – incasserà da Royal Road Minerals 4,6 milioni di dollari, con la possibilità di intascare 35 milioni di dollari supplementari in caso di raggiungimento di determinati obiettivi. AngloGold, con sede a Johannesburg, opera anche in Australia. (Res)