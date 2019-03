Business news: Tanzania, Afdb concede prestito agevolato di 256 milioni per costruzione strada Kasulu-Manyovu

- La Banca africana di sviluppo (Afdb) ha concesso un prestito agevolato di 256,2 milioni di dollari alla Tanzania per sostenere la costruzione del progetto stradale che collegherà le città di Kasulu e Manyovu, nella regione occidentale di Kigoma. L’accordo, si legge in una nota dell’istituto, è stato firmato nella capitale commerciale tanzaniana Dar es Salaam tra il segretario permanente presso il ministero delle Finanze e della pianificazione, Doto James, e il country manager di Afdb per la Tanzania, Alex Mubiru. Il prestito, ha dichiarato James, contribuirà a finanziare il completamento della costruzione della strada, la cui durata è stimata in cinque anni, facilitando le attività economiche nel corridoio occidentale. “Questa sezione stradale è parte integrante del corridoio di trasporto centrale, che svolge un ruolo importante nello sviluppo e nella facilitazione dei flussi commerciali nazionali e internazionali nella regione”, ha aggiunto il funzionario, sottolineando che il progetto collegherà il porto di Dar es Salaam con le regioni occidentali del paese e aprirà i mercati regionali in Burundi, Ruanda, Uganda e Repubblica democratica del Congo (Rdc). Il progetto, ha inoltre aggiunto James, consentirà anche lo sviluppo di infrastrutture sociali tra cui la riabilitazione di mercati, l'approvvigionamento idrico e igienico-sanitario della comunità e la costruzione di centri sanitari. “A nome dell'Afdb, vorrei riaffermare il nostro impegno nel sostenere le persone e il governo della Tanzania nei loro sforzi per realizzare l'aspirazione a diventare un paese a reddito medio nel prossimo futuro”, ha dichiarato dal canto suo Mubiru, ricordando come la firma dell’accordo abbia portato a circa 880 milioni di dollari il portafoglio di Afdb del settore trasporti in Tanzania. (Com)