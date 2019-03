Business news: Sudafrica, economia cresciuta dell’1,4 per cento nel quarto trimestre 2018

- L'economia del Sudafrica è cresciuta dell'1,4 per cento nel quarto trimestre del 2018, in calo rispetto alla crescita del 2,6 per cento registrata nel terzo trimestre. È quanto emerge dai dati diffusi dall’Agenzia di statistica sudafricana, secondo cui a trainare la crescita sono stati i settori dell'agricoltura e della produzione, che hanno fatto registrare un incremento rispettivamente del 7,9 per cento e del 4,5 per cento. In calo invece l'attività mineraria, diminuita del 3,8 per cento. Su base annua, si legge in una nota dell’istituto, l'economia più industrializzata dell'Africa è cresciuta dello 0,8 per cento rispetto all'1,4 per cento del 2017. (Res)