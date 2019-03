Business news: Zimbabwe, Banca centrale autorizza compagnie ad importare carburante

- Il governo dello Zimbabwe ha autorizzato le principali compagnie del paese ad importare carburante, in seguito alla carenza registrata negli ultimi sei mesi per la crisi del dollaro. La misura, riferisce la stampa locale, è stata annunciata dal portavoce del governo Monica Mutsvangwa. "Il governo ha dato il via libera alle grandi aziende del settore minerario, dei trasporti e del commercio di utilizzare fondi propri per importare carburante", ha detto il ministro in conferenza stampa. Per contrastare la carenza di carburante, ad ottobre scorso la Banca centrale dello Zimbabwe aveva emesso 40 milioni di dollari per coprire le spese legate alla crisi di carburante che il paese sta attraversando. Una misura rafforzata lunedì scorso, quando il governatore centrale John Mangudya ha annunciato che l'istituto di credito ha preso in prestito 985 milioni di dollari da diverse banche africane, tra cui la Banca centrale del Mozambico e la Banca africana per le esportazioni e le importazioni (Afreximbank), al fine di acquistare carburante e altri prodotti di prima necessità. (Res)