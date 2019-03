Business news: Mozambico, centrale solare Mocuba in funzione entro fine mese

- L'impianto solare Mocuba in Mozambico, situato nella provincia centrale di Zambezia, entrerà in funzione entro la fine del mese. Lo ha annunciato al quotidiano mozambicano "Noticias" una fonte del ministero delle Risorse minerarie e dell'Energia, precisando che l'impianto genererà elettricità ad una capacità di 40 megawatt (Mw). "Con l'avvio di questo impianto, la linea centro-settentrionale di Tete sarà alimentata con energia alternativa", ha detto la fonte del ministero, citando gli effetti benefici che l'infrastruttura apporterà a tutta la provincia di Zambezia, attualmente carente di energia sufficiente per alimentare i progetti in corso e quelli che sono già in fase di progettazione. E' questo il caso del porto di Macuse e del progetto che prevede la costruzione di 300 case a Quelimane con il sostegno del Fondo governativo per la promozione degli alloggi (Ffh). Secondo quanto riferito dalle autorità di Maputo, la centrale dovrebbe produrre fino a 79 mila megawatt all'anno, che verranno immessi nella rete elettrica del Mozambico e forniranno elettricità a 175 mila abitazioni. La realizzazione del progetto, il cui costo è stato stimato a 76 milioni di dollari, è stata possibile grazie all'apporto di un capitale di 14 milioni di dollari, di una sovvenzione di 7 milioni di dollari, ed un prestito di 55 milioni di dollari. A sostenerlo come partner hanno contribuito Scatec Solar (52,5 per cento del totale) - il gruppo è responsabile dell'elaborazione del progetto, delle attrezzature impiegate, oltre che della gestione e manutenzione dell'infrastruttura conclusa -, Klp Norfund Investments (22,5 per cento) e Electricidade de Mocambique (25 per cento). (Res)