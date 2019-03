Business news: Banca africana di sviluppo, economia continente crescerà del 4 per cento nel 2019

- L'economia del continente africano crescerà del 4 per cento nel 2019 e del 4,1 per cento nel 2020. Lo ha reso noto la Banca africana di sviluppo (Afdb) nell'ultimo rapporto sulle "Prospettive economiche africane 2019". Il tasso di crescita, pur giudicato positivo, è tuttavia considerato da Afdb "ancora insufficiente a riassorbire i deficit persistenti di budget e valuta corrente" e a superare un debito "divenuto talvolta insostenibile". L'istituto di credito invita quindi i governi dei 54 paesi africani ad accelerare il loro ritmo di crescita per crescere in efficienza e creare posti di lavoro "dignitosi". In questo senso, una spinta necessaria viene secondo l'istituto di credito dal settore industriale, sul quale invita a puntare fortemente: "Le prospettive del 2019 mostrano che i risultati macroeconomici ed occupazionali sono migliori quando l'industria guida la crescita", si legge nel rapporto. L'analisi di Afdb si è poi soffermata sulle strategie da adottare per portare le entrate globali del continente africano al 4,5 per cento del suo Prodotto interno lordo (Pil), 134 miliardi di dollari l'anno. Cinque le linee d'azione delineate: eliminare le tariffe bilaterali applicate ancor oggi in Africa, mantenere regole di origine adattabili e trasparenti, eliminare le barriere al commercio, attuare l'Accordo di facilitazione degli scambi dell'Organizzazione mondiale del commercio, e negoziare con altri paesi in via di sviluppo per creare nuovi meccanismi commerciali per ridurre le tasse. (Res)