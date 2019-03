Business news: Sud Sudan, registrate entrate non petrolifere per 14,2 milioni di dollari a gennaio

- Il Sud Sudan ha registrato a fine gennaio un incasso di 14,2 milioni di dollari in tasse non petrolifere, il suo più alto introito di questo tipo mai ottenuto. L' "impressionante risultato", riferisce la Banca africana di sviluppo (Afdb) in una nota, è conseguenza della recente istituzione nel paese di un'Agenzia statale per le entrate non petrolifere (Norma), istituita con la sovvenzione della stessa Afdb di 14,8 milioni di dollari. L'agenzia Norma, in collaborazione con l'Autorità nazionale delle entrate (Nra), ha secondo Afdb garantito responsabilità e trasparenza nel sistema nazionale di generazione del reddito, in particolare convogliando su un unico conto le entrate dei diversi settori nazionali. Per il country manager di Afdb in Sud Sudan, Benedict Kanu, il processo rappresenta "un notevole passo nella giusta direzione", ovvero verso la diversificazione dell'economia sud sudanese dal petrolio, privilegiando lo sviluppo di settori "più produttivi ed inclusivi" come quello agricolo. Un obiettivo, ha detto Kanu, che Afdb persegue e sostiene "in modo instancabile”. (Res)