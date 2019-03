Business news: Angola Telecom lavora a recupero di 15,8 milioni di dollari di crediti

- La compagnia di telecomunicazioni angolana Angola Telecom sta lavorando al recupero di 15,8 milioni di dollari di debiti contratti nei suoi confronti da diverse società pubbliche e private del paese. Lo ha detto un responsabile del comitato di gestione della compagnia di telecomunicazioni, Bartolomeu Pereira, precisando che dei 50 mila clienti che Angola Telecom ha nel suo database, solo 20 mila hanno pagato per i servizi resi. In questo contesto, riferisce l'agenzia di stampa "Angop", il gruppo sta contattando ad uno ad uno i clienti debitori per liquidare i pagamenti in sospeso prima dell'avvio della sua privatizzazione. Questa, ha spiegato Pereira, inizierà quest'anno non appena chiusa la fase di valutazione delle proprietà e dei beni, quasi terminata. Pereira ha ammesso che la situazione finanziaria di Angola Telecom "non è delle migliori". Angola Telecom è una società pubblica di telecomunicazioni e multimedia fondata nel 1992 in seguito alla fusione di Enatel (Empresa Nacional de Telecomunicacoes) ed Eptel (Empresa Pública de Telecomunicacoes), precedentemente di proprietà dello Stato e titolare di una licenza globale per gestire diversi servizi, telefonia mobile inclusa. La società è attualmente gestita da un comitato ad interim nominato il 29 novembre 2018 per guidare il processo di ristrutturazione concordato, che prevede la vendita del 45 per cento della società. (Res)