Business news: Mozambico-Ue, firmati quattro accordi di cooperazione per 217 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea e il Mozambico hanno firmato oggi a Maputo quattro accordi di cooperazione per un totale di 217 milioni di euro nei settori del commercio, della biodiversità, dell'agribusiness e dei trasporti. Il finanziamento, ha dichiarato il ministro degli Esteri mozambicano José Pacheco alla cerimonia di firma, fa parte del Programma indicativo nazionale del Fondo europeo di sviluppo (Fes) per il periodo 2014-2020 per sostenere le aree prioritarie del Mozambico nel suo piano di governance 2015-2019. “Questo finanziamento mira a promuovere e facilitare il commercio, la gestione sostenibile delle risorse naturali, l'agricoltura sostenibile e il commercio agricolo e la riabilitazione delle strade nelle aree rurali”, ha affermato il ministro, citato dall’agenzia di stampa cinese “Xinhua”. Gli accordi sono stati firmati in occasione della visita a Maputo del direttore generale della Commissione europea per la Cooperazione e lo sviluppo internazionale, Stefano Manservisi, iniziata oggi. “L'Unione europea ha sempre lavorato in stretta collaborazione con il Mozambico. Ribadiamo il nostro impegno a rafforzare questa cooperazione per una crescita più inclusiva e sostenibile”, ha detto Manservisi dopo la cerimonia di firma. Durante la sua visita, che durerà tre giorni, il funzionario Ue parteciperà anche alla riunione ministeriale dei paesi africani di lingua portoghese e Timor Est (Palop-Tl), a margine della quale è prevista la firma di due accordi di finanziamento del Progetto per la promozione dell'occupazione nel settore culturale (ProCulture) e per il rafforzamento dei sistemi di gestione finanziaria del Palop-Tl. Nel corso della visita, Manservisi avrà anche dei colloqui bilaterali con il presidente mozambicano Filipe Nyusi e con il presidente dell'Assemblea nazionale Verenica Macamo. (Res)