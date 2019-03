Roma: Salvini a passeggio per Centro storico, selfie strette di mano. 'Avanti tutta'

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Due passi per Roma, grazie dell'affetto, e avanti tutta! La Lega governa con un unico obiettivo: far vincere gli italiani". Così, su twitter, il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Nel tweet, postato dal vicepremier, anche un video nel quale si vede Salvini a passeggio per le strade del centro di Roma. Tra strette di mano, selfie e auguri di buon lavoro Salvini si è intrattenuto con un gruppo di scolaresche probabilmente in gita. (Rer)