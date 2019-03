Tav: Telt, lunedì inviti a presentare candidature per lotti francesi

- La società Telt, nella lettera di risposta al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, firmata dal presidente Hubert du Mesnil e dal direttore generale della società, Mario Virano, nell'accogliere la richiesta di rinvio della pubblicazione dei bandi per la Tav, avverte che un ulteriore rinvio di tali pubblicazioni oltre il mese di marzo comporterebbe la riduzione della sovvenzione europea di 300 milioni di euro, e comunica che Consiglio di amministrazione fissato per l'11 marzo 2019 autorizzerà la direzione a pubblicare gli inviti a presentare candidature relativamente agli interventi dei lotti francesi del tunnel di base, in modo da rispettare il termine del 31 marzo per la presentazione alla Commissione del finanziamento per l'anno 2019. (segue) (Rin)