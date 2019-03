Tav: Telt, lunedì inviti a presentare candidature per lotti francesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In qualità di responsabili della società Telt, promotore pubblico della sezione transfrontaliera del nuovo collegamento Torino-Lione, vorremmo richiamare la vostra attenzione sulle seguenti considerazioni. Questa società, in applicazione del suo statuto, è posta sotto l'autorità dei due Stati ed è responsabile della corretta applicazione dei trattati relativi al progetto nonché al rispetto della convenzione di finanziamento (Grant Agreement) stipulata con la Commissione europea prosegue Telt. La pubblicazione dei bandi di gara relativi ai lavori principali - scrive Telt - è stata rinviata, su richiesta del governo italiano e con l'accordo del governo francese, pur invitando la società a fare in modo di salvaguardare i finanziamenti europei. Ora, come precedentemente segnalato nel corso di diversi scambi con i due ministri dei Trasporti (nello specifico lettere del 18 dicembre 2018 e del 21 febbraio 2019) e come confermato da una lettera del 19 febbraio dell'agenzia Inea, incaricata della gestione dei fondi europei, un nuovo rinvio di tali pubblicazioni oltre il mese di marzo comporterebbe la riduzione della sovvenzione europea di 300 milioni di euro. Tale perdita di finanziamento pubblico rischia inoltre di chiamare in causa la nostra responsabilità civile e amministrativa, quale conseguenza dell'inerzia decisionale su una materia di nostra competenza". (segue) (Rin)