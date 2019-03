Tav: Morelli (Lega), Regionali in Piemonte vero referendum su opera

- Le Regionali in Piemonte del prossimo 26 maggio saranno il vero referendum sulla Tav. A dirlo, a margine del pranzo di compleanno di Matteo Salvini, organizzato dagli 'Amici della Lirica', è stato il presidente della commissione trasporti della Camera Alessandro Morelli (Lega). L'esponente del Carroccio resta convinto che alla fine l'opera si farà, anche perché è improbabile che il premier Giuseppe Conte o l'avvocatura di Stato riescano a escludere i danni erariali causati da un eventuale dietrofront. "Io sono convinto che non troveranno le rassicurazioni sul fatto che non ci siano problemi per le casse dello Stato, né per chi dovrà firmare o non firmare su ordine del presidente Conte l'avvio di questi bandi”. "Se fossi un amministratore e rischiassi un danno erariale di svariate centinaia di milioni rispetto a un progetto che è stato già ampiamente discusso oltre ad aver avuto 4 ratifiche da parte parlamentare, io in quel caso firmerei. Dal mio punto di vista gli amministratori non si possono assumere una responsabilità che li colpirà in solido. Poi se c'è da parte del presidente Conte e dell'avvocatura dello Stato una certezza sulla possibilità di evitare il danno erariale e le eventuali conseguenze, allora aspetterei", ha spiegato Morelli. (segue) (Rem)