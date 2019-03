Tav: Morelli (Lega), Regionali in Piemonte vero referendum su opera (2)

- Da parte del presidente leghista della commissione Trasporti della Camera è arrivato anche un avvertimento a chi, come lui, è favorevole alla Torino-Lione: "I sì Tav non devono porgere il fianco ai no Tav, cioè raccontarci cose che sembrano apocalittiche, quando in realtà nella pratica sono veramente una piccola pagliuzza". “Questo progetto ha la mia età”, ha detto il deputato leghista, sottolineando che il problema non è “perdere 20 giorni o 2 mesi”. “L’importante è portare a casa un risultato che è fondamentale per l'Italia e per l'Europa. Detto questo, io che sono convinto di una possibile revisione del progetto, metto già nell'ordine delle idee che evidentemente se il progetto può essere modificato, evidentemente qualche tempo in più ci vorrà. Detto questo, nel 2030 l'opera mi auguro venga comunque realizzata”, ha concluso Morelli, confermando che da parte della Lega oggi non c’è stato “alcun passo indietro”. (Rem)