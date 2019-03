Ue: candidato Ppe Weber in Slovenia, i nazionalismi in Europa andrebbero fermati

- I nazionalismi in Europa dovrebbero essere fermati: lo ha dichiarato il candidato del Partito popolare europeo alle prossime elezioni europee di fine maggio, Manfred Weber, intervenendo oggi in Slovenia per il 30mo anniversario della fondazione del Partito democratico sloveno (Sds). Weber ha incontrato a Lubiana anche il leader del partito Nuova Slovenia (NSi), Matej Tonin, in occasione del 30mo partito anche di questo schieramento dell'opposizione di centro-destra. Commentando la possibile espulsione dal Ppe del partito del premier ungherese Viktor Orban, Fidesz, Weber ha affermato che ora "la palla è nel campo di Budapest". "Nessuno in Europa dovrebbe essere costretto a lasciare il proprio paese solo per trovare un lavoro. Come presidente della Commissione, lavorerò per assicurare condizioni di vita più eque", ha dichiarato Weber nel corso della sua visita in Slovenia. "Gli sloveni possono essere fieri dei loro successi in Europa", ha affermato il candidato del Ppe nella riunione del partito Sds, maggiore partito dell'opposizione in Slovenia, alla presenza dell'ex premier Janez Jansa. (segue) (Lus)