Ue: candidato Ppe Weber in Slovenia, i nazionalismi in Europa andrebbero fermati (2)

- In Slovenia oggi "la democrazia è a rischio": è l'accusa lanciata nei giorni scorsi dall'ex premier sloveno Jansa, leader del Partito democratico sloveno (Sds), principale schieramento dell'opposizione. Parlando in un'intervista al quotidiano "Demokracija", in occasione del 30mo anniversario della fondazione del suo partito, Jansa ha accusato il partito del premier Marjan Sarec di aver truccato in maniera artificiale i sondaggi elettorali. Il leader dell'Sds - partito giunto primo alle elezioni di giugno, ma all'opposizione in quanto non ha trovato alleanze per governare - ha evocato i "residui del totalitarismo" come una minaccia per la democrazia in Slovenia. "L'Sds è da sempre promotore degli sforzi per la definitiva liberazione democratica dello Stato sloveno", ha dichiarato Jansa. Nell'intervista il politico dell'opposizione di destra accusa anche il leader socialdemocratico, il presidente del parlamento Dejan Zidan, per le spese condotte nella campagna elettorale che oggi sono pagate anche dai cittadini sloveni con costi della vita più elevati. (Lus)