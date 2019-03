Roma: Mobilità, nessun albero sarà abbattuto per realizzazione ciclabile Nomentana

- "In relazione a notizie di stampa, Roma Servizi per la Mobilità, che ha progettato e sta curando la realizzazione della ciclabile Nomentana, sottolinea che non sarà abbattuto alcun albero. Tantomeno il cedro libanese di cui oggi si parla in un articolo. Sul tratto di pista dove è presente la pianta, la pista diventerà ciclo-pedonale nel pieno rispetto, in termini di larghezza e di livelli di sicurezza, di quanto previsto dalla legge e di ciò che è stato approvato in conferenza dei servizi. I lavori vanno avanti e non subiranno alcuna interruzione. Per quanto riguarda i platani lungo il tracciato - oltre a ribadire l'impegno ad aumentare lo spazio alla base degli alberi sullo spartitraffico tra via Torlonia e via Spallanzani- ne saranno piantati altri 54 (di tipologia ibrida, quindi immuni dal cancro rosso) come prevede il progetto". Così una nota di Roma servizi per la Mobilità. (Rer)