Libia: chiuso l'aeroporto di Mitiga per la presenza di un drone

- Le autorità dell'aeroporto internazionale di Mitiga, nella capitale libica di Tripoli, hanno annunciato di aver chiuso temporaneamente lo scalo per motivi di sicurezza. Secondo quanto si legge in un messaggio postato su Twitter dall'amministrazione dell'aeroporto libico, "abbiamo fermato le attività aeree fino a nuovo ordine per la presenza di un drone che vola a 5 mila piedi al di sopra dell'aeroporto e che mette in pericolo gli aerei di linea che atterrano e che decollano". Non è chiaro al momento a chi appartenga l'aereo senza pilota avvistato sul più importante aeroporto libico. (Lit)